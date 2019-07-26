СЕГОДНЯ 08:04 2019-07-26T08:05:46+03:00

В роли Дубенского – Безруков? Кино за миллиард снимут о Красноярске. Фото: Сергей БЕЗРУКОВ, инстаграм, Мария ЛЕНЦ. Фото: Мария ЛЕНЦ

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О Красноярске снимут полнометражный художественный фильм. На производство картины будет потрачено 15 миллионов долларов или около миллиарда рублей, сообщили в группе мэрии в соцсетях.

Режиссер, продюсеры и концепция кино уже есть. Сейчас идет поиск сценаристов и актеров. Предполагается, что картина будет исторической драмой с захватывающим сюжетом. А ее главным героем, разумеется, основатель острога Красный яр – Андрей Дубенский.

Снимать хотят в самом Красноярске, где планируют построить точную копию крепости. А весь процесс займет два года. После всего возведенный «острог» превратят в музейный комплекс.

Основной вопрос – кто сыграет главную роль? В паблике мэрии уже запустили шуточное голосование, предлагают два варианта – Сергей Безруков и Данила Козловский. Первый лидирует с большим отрывом – 50% против 29%.

А как вы думаете, кто мог бы сыграть Андрея Дубенского?

ИСТОЧНИК KP.RU