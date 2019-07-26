2019-07-26T06:42:09+03:00
Происшествия

Главное – продержался. В Красноярском крае заблудившийся грибник выбирался из леса 4 суток

В конце концов, его нашли спасатели
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае заблудившийся грибник выбирался из тайги 4 суток.В Красноярском крае заблудившийся грибник выбирался из тайги 4 суток.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Курагинском районе Красноярского края заблудившийся мужчина четверо суток выживал в тайге. За грибами он отправился еще в понедельник, 21 июля, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Однако сбился с пути, вовремя не вернулся домой. Поэтому близкие забили тревогу, обратились в полицию. Они знали, что мужчина должен находиться где-то в районе карьера «Маргоз», это в 17 километрах от поселка Краснокаменск.

Конечно, сейчас лето. Но очень переменчивая погода: сильные ливни, грозы. Тем не менее все обошлось. Спустя четыре дня мужчину нашли спасатели. Живым!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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