Главное – продержался. В Красноярском крае заблудившийся грибник выбирался из леса 4 суток

СЕГОДНЯ 06:27 2019-07-26T06:42:09+03:00

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В Курагинском районе Красноярского края заблудившийся мужчина четверо суток выживал в тайге. За грибами он отправился еще в понедельник, 21 июля, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Однако сбился с пути, вовремя не вернулся домой. Поэтому близкие забили тревогу, обратились в полицию. Они знали, что мужчина должен находиться где-то в районе карьера «Маргоз», это в 17 километрах от поселка Краснокаменск.

Конечно, сейчас лето. Но очень переменчивая погода: сильные ливни, грозы. Тем не менее все обошлось. Спустя четыре дня мужчину нашли спасатели. Живым!

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ИСТОЧНИК KP.RU