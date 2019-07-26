СЕГОДНЯ 06:05 2019-07-26T06:05:00+03:00

33 коровы. Устроившие пастбище на рельсах буренки могут пустить под откос поезда. Фото: Абаканский ЛО МВД России.

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Массово пасущиеся на рельсах в Хакасии коровы могут пустить под откос поезда. Об этой угрозе предупредили сотрудники Абаканского линейного отдела МВД России.

В нынешнем году только на их участке под колесами составов погибли 30 коров, они паслись без надзора. Еще в девяти случаях машинисты применили экстренное торможение, и ЧП удалось избежать.

Вот одна из недавних историй. На днях в дежурную часть ЛО пришло сообщение: на перегоне станций Минусинск-Крупская - стадо коров. Выехав на место, сотрудники обнаружили, 38-летний пастух задремал. И стадо вышло к железной дороге. На виновника составили административный протокол.

Всего с начала 2019-го наказали шестерых владельцев скота, допустивших такие нарушения, делятся транспортные полицейские. Однако в большинстве случаев хозяев найти не удалось, потому что они не метят своих коров.

- Между тем выход животных на железнодорожные пути создает угрозу безопасному движению поездов, - отмечают в пресс-службе Абаканского ЛО МВД России. - Экстренное торможение может нанести непоправимый вред здоровью и жизни пассажиров, ущерб перевозимому грузу. При столкновении с животными повреждается локомотив, выходит из строя тормозная система, создается прямая угроза схода поезда с рельсов. Возникают нарушения в графике движения пассажирских и грузовых поездов. Дорога несет убытки.

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ИСТОЧНИК KP.RU