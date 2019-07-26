Человейники! В Красноярске раскритиковали проект планировки «Тихих зорь»

СЕГОДНЯ 05:29 2019-07-26T05:29:05+03:00

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Проект планировки микрорайона «Тихие зори» в Красноярске раскритиковала градостроительная комиссия. Об этом сообщили наши коллеги с ТВК.

Выступая на градостроительной комиссии, председатель правительства края Юрий Лапшин забраковал концепцию развития микрорайона. Ведь помимо «человейников», там пока не будет детсадов, школ и дорог. Между тем строить нужно только комплексно, районы без социальной инфраструктуры – это недопустимо.

По словам депутата Ильи Зайцева, застройщик должен прекратить дезинформировать будущих покупателей жилья. Поскольку на сайте «Тихих зорь» клиентам гарантируют социальную инфраструктуру, которой нет.

В конце концов, было решено: надо подготовить новую концепцию развития «Тихих зорь». Также в генеральный план Красноярска будут внесены поправки, которые дадут возможность исключить высотную застройку.

ИСТОЧНИК KP.RU