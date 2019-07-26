По следам трагедии в «Холдоми». Под Красноярском обнаружен пожароопасный детский лагерь

СЕГОДНЯ 04:54 2019-07-26T04:54:36+03:00

Предпринимателя полиция во второй раз поймала на нарушениях

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Под Красноярском – на берегу реки Мана – полицейские обнаружили пожароопасный детский лагерь. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Напомним, после трагедии в Хабаровском крае, унесшей жизни четырех детей, по всей стране проводят проверки лагерей, не только палаточных.

И вот – первые результаты. Как выяснилось, расположенный в 20 километрах от Красноярска лагерь работал с серьезными нарушениями. 24 ребенка от 7 до 13 лет жили в двух деревянных коттеджах. Только вот никакого разрешения на организацию отдыха у владельца лагеря, 48-летнего предпринимателя, не было. Соответствующие документы он предъявить не смог.

Кроме того, полицейские установили: в лагере нарушалась пожарная безопасность. И уже проинформировали об этом прокуратуру, Роспотребнадзор, ГУ МЧС, Министерство образования.Также они передали родителям, что с базы отдыха детей нужно забрать. И остались на месте, чтобы обеспечить охрану ребят.

Примечательно, что коммерсант попадает в поле зрения полиции уже во второй раз. За такие же нарушения. В июне 2019 года ему вынесли представление о прекращении работы. Но закрывать опасный детский лагерь мужчина и не думал.

ИСТОЧНИК KP.RU