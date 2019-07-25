В Красноярске в Солнечном школьница сорвалась с самодельной тарзанки

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-25T16:59:50+03:00

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В Красноярске школьница сорвалась с самодельной тарзанки. Как стало известно, произошло это сегодня днем, 25 июля, на окраине микрорайона Солнечный. Экстремальное развлечение было организовано на трубах, которые проложили еще в советское время. А это значит, старых и далеко не безопасных. Кто и как – сейчас вряд ли дознаешься. Но дети там периодически проводят время. А взрослые, вместо того, чтобы разгонять детвору, молчаливо потакают ей и сами используют старые трубы в качестве мостка, чтобы перебраться с одной стороны рва на другую.

Девочка получила множественные переломы. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения края, однако от подробностей воздержались, ссылаясь на закон о неразглашении персональных данных.

Если ли у старых труб хозяин? Если нет, то кто в таком случае должен следить за тем, чтобы на них не было посторонних? И как отреагируют на ЧП власти Советского района?

ИСТОЧНИК KP.RU