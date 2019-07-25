2019-07-25T16:07:09+03:00
Общество

В Красноярском крае для предприятий на севере срочно требуются кадры

В банке службы занятости более тысячи вакансий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае для предприятий на севере срочно требуются кадрыВ Красноярском крае для предприятий на севере срочно требуются кадрыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае для предприятий, реализующих инвестиционные проекты, требуются рабочие кадры. Высококвалифицированным рабочим и техническим специалистам готовы платить высокую заработную плату.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе агентства труда и занятости, в краевом банке вакансий службы занятости представлено свыше тысячи предложений работы. Наибольшую потребность работодатели испытывают в электрогазосварщиках и водителях.

Основная часть вакансий поступила от предприятий золотодобывающей отрасли («Полюс Красноярск»), нефтегазодобыче (БНГРЭ, «Восточно-сибирская нефтегазовая компания», филиал «Иркутское районное нефтепроводное управление» ООО «Транснефть Восток») и деревообработке («Краслесинвест», «Новоенисейский лесохимический комплекс»). Для компании «Росдорстрой» вахтовым методом на освоение месторождений Ванкорского кластера в Туруханском районе нужны водители с опытом не менее трех лет, электрогазосварщики и дефектоскописты.

По всем вопросам трудоустройства необходимо обращаться в ближайший центр занятости населения. Или ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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