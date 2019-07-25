2019-07-25T15:26:03+03:00
Происшествия

В Красноярске квартирантка предложила хозяйке квартиры снять порчу и скрылась с деньгами

Как выяснилось, работала матерая мошенница
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске квартирантка предложила хозяйке квартиры снять порчу и скрылась с деньгамиВ Красноярске квартирантка предложила хозяйке квартиры снять порчу и скрылась с деньгамиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске мошенница обокрала женщину. «Работала» старым и, видимо, не раз испытанным ею методом: «на вас порча». Однако после того, как за круглую сумму взялась снимать эту самую порчу, проблемы начались у самой мошенницы. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

В дежурную часть обратилась красноярка, чтобы написать заявление. Пояснила: дала объявление о сдаче комнаты. К ней напросилась незнакомка. Договорились встретиться, обсудить условия, стоимость аренды. Гостья пришла на квартиру и, осмотрев комнату, заговорила о порче. «Все зло – в деньгах» - заявила она и попросила принести наличность, чтобы их «почистить». Пострадавшая кается: поверила, принесла деньги. А «целительница» забрала их и скрылась.

Полицейские вычислили гражданку, как оказалось, ей 52 гона, она приехала в Красноярск из Алтайского края и уже была судима за мошенничество. В настоящее время уголовное дело уже передано в суд, подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае для предприятий на севере срочно требуются кадры
В Красноярске началась реконструкция правобережной набережной
Это был поджог: в Красноярске ночью на Судостроительной пострадали 8 машин и мотоцикл
Крупный пожар в Красноярске: горит здание бывшей воинской части
В Туве нашли тело 13-летнего мальчика, утонувшего в Енисее
Восточный вход на красноярские «Столбы» благоустроят за 7 миллионов рублей
В Красноярске полиция проверила безопасность детских палаточных лагерей
Красноярский край не станет платить 23 миллиарда владельцам непостроенного завода ферросплавов
Двойное убийство в Красноярске: одну женщину нашли в дачном поселке, другую – в холодильнике
Уроженец Красноярского края под видом известного террориста вел аккаунт в социальных сетях
В Красноярске автобус № 99 меняет свой маршрут