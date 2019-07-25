В Красноярске квартирантка предложила хозяйке квартиры снять порчу и скрылась с деньгами

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-25T15:26:03+03:00

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В Красноярске мошенница обокрала женщину. «Работала» старым и, видимо, не раз испытанным ею методом: «на вас порча». Однако после того, как за круглую сумму взялась снимать эту самую порчу, проблемы начались у самой мошенницы. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

В дежурную часть обратилась красноярка, чтобы написать заявление. Пояснила: дала объявление о сдаче комнаты. К ней напросилась незнакомка. Договорились встретиться, обсудить условия, стоимость аренды. Гостья пришла на квартиру и, осмотрев комнату, заговорила о порче. «Все зло – в деньгах» - заявила она и попросила принести наличность, чтобы их «почистить». Пострадавшая кается: поверила, принесла деньги. А «целительница» забрала их и скрылась.

Полицейские вычислили гражданку, как оказалось, ей 52 гона, она приехала в Красноярск из Алтайского края и уже была судима за мошенничество. В настоящее время уголовное дело уже передано в суд, подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU