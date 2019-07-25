В Красноярске началась реконструкция правобережной набережной
В Красноярске началась реконструкция правобережной набережной. Об этом сообщает Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства города на своей странице в «Инстаграме»: «На правобережной набережной Енисея сейчас кипит активная работа по благоустройству в районе дома №8 по улице Гладкова и со стороны гостиницы AMAKS. Работы ведет подрядная организация ООО СПК «СФЕРА» в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».
По словам чиновников, там уже подходит к концу замена бордюр. Старый асфальт убирается, на его месте начали укладывать основу под тротуар. Также полностью снести все опоры освещения – их потом заменят на новые. Красноярцам пообещали, что уже осенью здесь можно будет гулять и проводить свой досуг.
Напомним, что стоимость реконструкции набережной от Коммунального моста до Ярыгинской набережной составит около 140 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU