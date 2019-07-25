2019-07-25T14:11:24+03:00
Общество

В Красноярске началась реконструкция правобережной набережной

А горожане интересуются: успеют ли все сделать до холодов?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске началась реконструкция правобережной набережной. Фото: пресс-служба "УДИБа"В Красноярске началась реконструкция правобережной набережной. Фото: пресс-служба "УДИБа"
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В Красноярске началась реконструкция правобережной набережной. Об этом сообщает Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства города на своей странице в «Инстаграме»: «На правобережной набережной Енисея сейчас кипит активная работа по благоустройству в районе дома №8 по улице Гладкова и со стороны гостиницы AMAKS. Работы ведет подрядная организация ООО СПК «СФЕРА» в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

По словам чиновников, там уже подходит к концу замена бордюр. Старый асфальт убирается, на его месте начали укладывать основу под тротуар. Также полностью снести все опоры освещения – их потом заменят на новые. Красноярцам пообещали, что уже осенью здесь можно будет гулять и проводить свой досуг.

Напомним, что стоимость реконструкции набережной от Коммунального моста до Ярыгинской набережной составит около 140 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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