Крупный пожар в Красноярске: горит здание бывшей воинской части
Крупный пожар в Красноярске, на улице Краснодарской. Очевидцы, приславшие видео с места события, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск: «все в дыму, огонь, видимо, очень сильный. Жуткий запах гари. Из-за зелени деревьев не видно, что именно горит, но заволокло все конкретно».
Крупный пожар в Красноярске: горят бараки бывшей воинской части.
В ГУ МЧС России по краю пояснили, что в 15:58 на телефон диспетчера поступил звонок о возгорании неэксплуатируемого здания по адресу улица Краснодарская, 40. На место выехали два пожарных расчета. По состоянию на 17:00 площадь пожара составляет 200 квадратных метров. О причинах говорить еще рано, в них будут разбираться дознаватели после того, как пожар будет потушен.
Добавим, что строения бывшей воинской части довольно часто горят. Имеют место как хулиганские поджоги, так и неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Проникнуть туда очень легко.
ИСТОЧНИК KP.RU