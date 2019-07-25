2019-07-25T13:15:24+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Красноярске: горит здание бывшей воинской части

Площадь пожара составила 200 квадратных метров [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Крупный пожар в Красноярске: горит здание бывшей воинской части. Стоп-кадр видеоКрупный пожар в Красноярске: горит здание бывшей воинской части. Стоп-кадр видео
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Крупный пожар в Красноярске, на улице Краснодарской. Очевидцы, приславшие видео с места события, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск: «все в дыму, огонь, видимо, очень сильный. Жуткий запах гари. Из-за зелени деревьев не видно, что именно горит, но заволокло все конкретно».

Крупный пожар в Красноярске: горят бараки бывшей воинской части.

В ГУ МЧС России по краю пояснили, что в 15:58 на телефон диспетчера поступил звонок о возгорании неэксплуатируемого здания по адресу улица Краснодарская, 40. На место выехали два пожарных расчета. По состоянию на 17:00 площадь пожара составляет 200 квадратных метров. О причинах говорить еще рано, в них будут разбираться дознаватели после того, как пожар будет потушен.

Добавим, что строения бывшей воинской части довольно часто горят. Имеют место как хулиганские поджоги, так и неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Проникнуть туда очень легко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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