Красноярский край не станет платить 23 миллиарда владельцам непостроенного завода ферросплавов

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-25T11:17:31+03:00

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Красноярский край не станет выплачивать 23 миллиарда владельцам так и не простроенного под Красноярском завода ферросплавов. 24 июля краевой арбитражный суд огласил свою резолюцию.

Напомним, что компания «ЧЕК-СУ.ВК» намеревалась взыскать убытки с целого списка ответчиков, куда вошли: правительство края, министерство финансов края (за счет казны края), Емельяновский район, Шуваевский сельсовет и другие. В своем исковом заявлении компания указала, что для строительства завода взяла кредит во Внешэкономбанке плюс вложила собственные средства.

Однако вскоре после этого получила отказ в разрешении на реализацию проекта от Шуваевского сельского совета (именно на его земле должен был появиться завод). Учитывая мнение жителей края и депутатов краевого парламента, решение сельсовета об отказе поддержал губернатор края Лев Кузнецов.

- Правительство края сообщило о невозможности строительства ЕФЗ в связи с его повышенной экологической опасностью, особым мнением населения края, существующим в регионе высоким уровнем фоновых выбросов и необходимостью проведения государственной экологической экспертизы Проекта, - говорится в резолюции арбитражного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU