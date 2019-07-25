2019-07-25T11:17:31+03:00
Общество

Красноярский край не станет платить 23 миллиарда владельцам непостроенного завода ферросплавов

Суд отказал компании в компенсации убытков
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский край не станет платить 25 миллиардов владельцам непостроенного завода ферросплавовКрасноярский край не станет платить 25 миллиардов владельцам непостроенного завода ферросплавовФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский край не станет выплачивать 23 миллиарда владельцам так и не простроенного под Красноярском завода ферросплавов. 24 июля краевой арбитражный суд огласил свою резолюцию.

Напомним, что компания «ЧЕК-СУ.ВК» намеревалась взыскать убытки с целого списка ответчиков, куда вошли: правительство края, министерство финансов края (за счет казны края), Емельяновский район, Шуваевский сельсовет и другие. В своем исковом заявлении компания указала, что для строительства завода взяла кредит во Внешэкономбанке плюс вложила собственные средства.

Однако вскоре после этого получила отказ в разрешении на реализацию проекта от Шуваевского сельского совета (именно на его земле должен был появиться завод). Учитывая мнение жителей края и депутатов краевого парламента, решение сельсовета об отказе поддержал губернатор края Лев Кузнецов.

- Правительство края сообщило о невозможности строительства ЕФЗ в связи с его повышенной экологической опасностью, особым мнением населения края, существующим в регионе высоким уровнем фоновых выбросов и необходимостью проведения государственной экологической экспертизы Проекта, - говорится в резолюции арбитражного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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