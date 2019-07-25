2019-07-25T10:13:34+03:00
Происшествия

Уроженец Красноярского края под видом известного террориста вел аккаунт в социальных сетях

А четыре года назад он пытался поджечь судебных приставов коктейлем Молотова
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Уроженец Красноярского края под видом известного террориста вел аккаунт в социальных сетяхУроженец Красноярского края под видом известного террориста вел аккаунт в социальных сетяхФото: Мария ЛЕНЦ
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Уроженец поселка Шушенское под видом известного террориста вел аккаунт в социальных сетях. Контент был соответствующий – призывы к насилию на национальной и религиозной почве. Однако как бы ни скрывался граждан, сотрудники ФСБ вышли на его след и задержали. На него завели уголовно дело по ч.2 ст.205.2 УК России.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФСБ по краю, гражданин использовал имя известного террориста, создал страницу в соцсети и разметил на ней сообщение о теракте, которое было совершено в Архангельской области. В комментариях он назвал организатора теракта героем.

При обыске у подозреваемого оперативники нашли инструкцию по изготовлению зажигательной смеси – коктейля Молотова, а также литература экстремистского толка. Но это еще не все: как оказалось, в 2015 году мужчина привлекался к уголовной ответственности за попытку поджога отдела судебных приставов по Шушенскому району. Тогда он использовал бутылку с зажигательной смесью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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