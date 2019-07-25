2019-07-25T09:29:49+03:00
Общество

В Красноярске автобус № 99 меняет свой маршрут

Временно, по причине дорожного ремонта
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске автобус № 99 меняет свой маршрутВ Красноярске автобус № 99 меняет свой маршрутФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске автобус № 99 меняет свой маршрут. Произойдет это уже в субботу 27 июля. Об этом сообщает «Красноярскгортранс». И тут же поясняет: изменения носят временный характер, они связаны с проведением капитального ремонта тепловой камеры в районе дома № 22 на улице Парижской коммуны. Ремонт планируется завершить к 14 августа, после этого автобус № 99 вернется на привычный маршрут следования.

Итак, как будет ездить автобус в ближайшие три недели в направлении микрорайона Северного:

- с улицы Перенсона – поворот на Карла Маркса, не проезжая по проспекту Мира.

Из схемы маршрута временно исключается остановка «Дом Быта» (на проспекте Мира), автобусы будут останавливаться на остановке «Дом Техники» на Карла Маркса.

Отметим, что актуальную информацию о движении пассажирского транспорта можно уточнить по телефону: 256-84-00 или на сайте: https://mu-kgt.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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