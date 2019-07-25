2019-07-25T08:18:48+03:00
Общество

27 июля празднует свой День рождения Центральный парк!

Гостей праздника ждут развлечения для детей и взрослых
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27 июля в День рождения Центрального парка, для гостей подготовлена насыщенная программа 'Happy HOLI-DAY".

С 14.00 до 16.00 для ребят и их родителей выступят веселые герои Тигруля и Пятачок клуба "Калейдоскоп" и современные герои студии праздников "Чудо".

С 16.00 начнется программ с позитивными ведущими города Красноярска Евгением Экстра и группой "Roma Nova".

В 17.00 - гость из Москвы Вован Селиванов (из сериала "Реальные пацаны"). Ну и под занавес праздника, в 18.30 посетителей ждут яркие залпы красок , много музыки и драйва от проекта Nikos&Samoff.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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