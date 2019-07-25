СЕГОДНЯ 07:19 2019-07-25T07:19:13+03:00

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В Красноярске прошли учения подразделений Сибирского федерального округа по поиску пропавших детей. Мероприятия длилось три дня и, по признанию самих волонтеров, многое им дало. Добровольные спасатели осваивали практические и теоретические навыки, получали новые знания по поиску пропавших людей, топографии, первой помощи, радиосвязи, оперативной картографии – все то, что так необходимо в работе. Волонтеры отрабатывали алгоритмы взаимодействия с сотрудниками госструктур при поисковых мероприятиях.

В Красноярске волонтеры провели масштабные учения по поиску пропавших людей.Учения для волонтеров подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Сибирском Федеральном округе завершились на территории Красноярского края. В заключительный день обучающего курса волонтеры смогли применить полученные ранее знания в ходе учебной поисково-спасательной операции. Согласно легенде, добровольцам под руководством опытных инструкторов Российского университета спецназа (г. Гудермес, Чеченская Республика) необходимо было найти 35-летнего человека, потерявшегося в лестной местности. Для полевого похода был организован штаб, где происходило распределение поисковых групп. После этого волонтеры продемонстрировали навыки ориентирования на местности с использованием карт и навигационного оборудования, преодолевали различные природные препятствия, в том числе переправились через реку. Также после завершения поисков условно потерявшемуся человеку была оказана первая помощь. Практические занятия, в которых приняли участие 73 человек, в том числе 18 сотрудников полиции и несколь

Учения проходили на тактическом полигоне Центра призывной подготовки в Емельяново. А занятия проводили опытные инструкторы Российского университета спецназа. Целый курс был посвящен работе с оборудованием и навигацией, ведь при поисках они зачастую играют самую важную роль. И в закрепление полученных знаний волонтеры-курсанты отыскали условно пропавшего человека.

Добавим, что подобные учения будут проходить и дальше. В рядах красноярского отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» идет пополнение, туда постоянно вливаются новички, неравнодушны к чужим бедам.

ИСТОЧНИК KP.RU