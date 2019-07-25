2019-07-25T07:19:13+03:00
Общество

В Красноярске волонтеры провели масштабные учения по поиску пропавших людей

Опытные инструкторы учили их теории и практике
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске волонтеры провели масштабные учения по поиску пропавших людей. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"В Красноярске волонтеры провели масштабные учения по поиску пропавших людей. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"
Изменить размер текста:

В Красноярске прошли учения подразделений Сибирского федерального округа по поиску пропавших детей. Мероприятия длилось три дня и, по признанию самих волонтеров, многое им дало. Добровольные спасатели осваивали практические и теоретические навыки, получали новые знания по поиску пропавших людей, топографии, первой помощи, радиосвязи, оперативной картографии – все то, что так необходимо в работе. Волонтеры отрабатывали алгоритмы взаимодействия с сотрудниками госструктур при поисковых мероприятиях.

В Красноярске волонтеры провели масштабные учения по поиску пропавших людей.Учения для волонтеров подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Сибирском Федеральном округе завершились на территории Красноярского края. В заключительный день обучающего курса волонтеры смогли применить полученные ранее знания в ходе учебной поисково-спасательной операции. Согласно легенде, добровольцам под руководством опытных инструкторов Российского университета спецназа (г. Гудермес, Чеченская Республика) необходимо было найти 35-летнего человека, потерявшегося в лестной местности. Для полевого похода был организован штаб, где происходило распределение поисковых групп. После этого волонтеры продемонстрировали навыки ориентирования на местности с использованием карт и навигационного оборудования, преодолевали различные природные препятствия, в том числе переправились через реку. Также после завершения поисков условно потерявшемуся человеку была оказана первая помощь. Практические занятия, в которых приняли участие 73 человек, в том числе 18 сотрудников полиции и несколь

Учения проходили на тактическом полигоне Центра призывной подготовки в Емельяново. А занятия проводили опытные инструкторы Российского университета спецназа. Целый курс был посвящен работе с оборудованием и навигацией, ведь при поисках они зачастую играют самую важную роль. И в закрепление полученных знаний волонтеры-курсанты отыскали условно пропавшего человека.

Добавим, что подобные учения будут проходить и дальше. В рядах красноярского отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» идет пополнение, туда постоянно вливаются новички, неравнодушны к чужим бедам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
27 июля празднует свой День рождения Центральный парк!
В Красноярске по вине экскаваторщика часть города осталась без холодной воды
Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей
Красноярская мэрия не смогла принять решение по 3-му микрорайону Солнечного
В Красноярске ночью на автостоянке сгорели несколько машин
В Норильске подозреваемый в тройном убийстве скрылся в колонии по «легкой» статье
В подвалах нового корпуса Красноярской краевой больницы со стен сочится вода
На 400-летие Енисейска пригласили Олега Газманова
Клондайк для эвакуаторов: в Красноярске возле торгового центра устроили облаву на неправильных парковщиков
В Красноярске в Солнечном кто-то расклеил на столбах фотографию наркодилера
В Норильске в уличной драке между тремя парнями пострадала девушка
После трагедии в «Холдоми» в Хакасии срочно проверяют все палаточные лагеря
В мэрии Красноярска установили сканеры: будут досматривать сумки всех посетителей
В Красноярске при капремонте старых домов стены утепляют по новым технологиям
В Красноярском крае найдено тело мужчины, ловившего попутку на дороге
Из-за лесных пожаров в Красноярске отменяется огненное шоу на набережной
Застройщика коттеджного поселка под Красноярском обвинили в обмане дольщиков на 280 миллионов
В Красноярске криминальная пара смастерила поддельные штампы и лихо продавала прописку иногородним
В Красноярске благоустраивать Николаевский проспект будет новый подрядчик