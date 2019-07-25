2019-07-25T06:26:56+03:00
Общество

Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей

По итогам первого полугодия 2019 г. розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей, рост с начала года составил 10%. Доля банка на рынке кредитования на 1 июля достигла 18,98%
Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

За первые шесть месяцев 2019 года ВТБ нарастил объем продаж кредитных продуктов до 716 млрд рублей, на 22% увеличив результат за аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованными у населения были ипотека и кредиты наличными. Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 9,3% и превысил 1,53 трлн рублей. В первом полугодии банк нарастил выдачи жилищных кредитов до 303 млрд рублей. Кроме того, портфель кредитов наличными превысил 1,33 трлн рублей, портфель автокредитов составил 112 млрд.

На рынке привлеченных средств по итогам полугодия ВТБ нарастил свою долю до 14,01%. Ресурсный портфель банка с учетом инвестиционных продуктов превысил 4,88 трлн рублей. При этом, объем привлеченных средств вырос достигнув 4,06 трлн рублей. Портфель инвестиционных продуктов увеличился до 816 млрд рублей. В апреле ВТБ запустил новую модель продаж инвестпродуктов для массового сегмента. Это позволило банку в 6 раз увеличить количество открытых брокерских счетов по итогам второго квартала, до 109 тысяч.

Во втором квартале в рамках цифровизации бизнеса ВТБ запустил новый формат обслуживания. В 18 регионах на основе безбумажной технологии заработали 57 офисов банка, в которых клиенты заверяют документы электронной подписью в мобильном приложении.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
27 июля празднует свой День рождения Центральный парк!
В Красноярске волонтеры провели масштабные учения по поиску пропавших людей
В Красноярске по вине экскаваторщика часть города осталась без холодной воды
Красноярская мэрия не смогла принять решение по 3-му микрорайону Солнечного
В Красноярске ночью на автостоянке сгорели несколько машин
В Норильске подозреваемый в тройном убийстве скрылся в колонии по «легкой» статье
В подвалах нового корпуса Красноярской краевой больницы со стен сочится вода
На 400-летие Енисейска пригласили Олега Газманова
Клондайк для эвакуаторов: в Красноярске возле торгового центра устроили облаву на неправильных парковщиков
В Красноярске в Солнечном кто-то расклеил на столбах фотографию наркодилера
В Норильске в уличной драке между тремя парнями пострадала девушка
После трагедии в «Холдоми» в Хакасии срочно проверяют все палаточные лагеря
В мэрии Красноярска установили сканеры: будут досматривать сумки всех посетителей
В Красноярске при капремонте старых домов стены утепляют по новым технологиям
В Красноярском крае найдено тело мужчины, ловившего попутку на дороге
Из-за лесных пожаров в Красноярске отменяется огненное шоу на набережной
Застройщика коттеджного поселка под Красноярском обвинили в обмане дольщиков на 280 миллионов
В Красноярске криминальная пара смастерила поддельные штампы и лихо продавала прописку иногородним
В Красноярске благоустраивать Николаевский проспект будет новый подрядчик