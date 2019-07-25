2019-07-25T05:34:11+03:00
Общество

Красноярская мэрия не смогла принять решение по 3-му микрорайону Солнечного

Проект вновь отправили на доработку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские власти не смогли принять решение по 3-му микрорайону СолнечногоКрасноярские власти не смогли принять решение по 3-му микрорайону СолнечногоФото: Ася ЖУКОВА
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Красноярские власти не смогли принять решение по 3-му микрорайону Солнечного. Накануне состоялось заседание комиссии по проведению публичных слушаний. Были рассмотрены результаты обращений граждан по проекту планировки и межевания спорного участка.

Напомним, что 20 июня жительница микрорайона смогла дозвониться на прямую линию с президентов и пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры в новостройках: нет садика, школы, сквера. После этого 3-й микрорайон превратился в эпицентр событий. Буквально через несколько дней были назначены публичные слушания. Местным жителям предложили выбрать, что они хотят видеть: новую многоэтажку (разрешение на нее строительная компания получила давно) или сквер. Мнения разделились.

Публичные слушания продолжаются до 30 июля. На данный момент в них приняли участие более 400 красноярцев. Поступило 428 письменных предложений, большинство из которых относятся к параметрам жилой застройки, размещению парка и обеспечению подъездных путей к микрорайону.

Члены комиссии высказали свои мнения по поводу утверждения проекта планировки и межевания 3-го микрорайона «Солнечный», но не пришли к единому мнению.

Повторно заседание комиссии по этому вопросу состоится 26 июля. По его результатам будет выработано коллегиальное решение о дальнейшем утверждении или доработке данного проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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