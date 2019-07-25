СЕГОДНЯ 04:29 2019-07-25T04:29:54+03:00

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В Норильске подозреваемый в тройном убийстве скрылся в колонии по «легкой» статье. У преступления не было свидетелей. Тем не менее, сыщикам удалось раскрыть его спустя 14 лет. И вот теперь 37-летнему жителю Северного города предъявлено обвинительное заключение, дело передано в суд на рассмотрение.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, в июне 2005 года подозреваемый находился в квартире своей любовницы. Там же были еще два гостя. Все четверо крепко выпили и между мужчинами возник конфликт. Затем словесная перепалка переросла в драку. Побитый мужчина решил отомстить – своим ножом и неустановленным тупым предметом он с бесчеловечной жестокостью забил противников насмерть.

Но на этом он не остановился. Он приревновал свою женщину к одному из убитых и набросился на нее. Женщина также скончалась на месте. А после случившегося подозреваемый скрылся. В настоящее время он находится в колонии. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU