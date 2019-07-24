СЕГОДНЯ 18:26 2019-07-24T18:26:13+03:00

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В подвалах нового корпуса Красноярской краевой больницы со стен сочится вода, там нарушена гидроизоляция. Да и в целом качество работы строителей в подвальных помещениях оставляет желать лучшего. Об этом сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. По результатам проведенной там проверки надзорное ведомство потребовало от заказчика – КГКУ «Управление капитального строительства» - устранить недочеты в работе подрядчика – строительной компании «Сибиряк».

Напомним, что согласно госконтракту подрядчик должен выполнить весь комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ и затем приобрести и смонтировать оборудование в новый хирургический корпус Краевой клинической больницы. Работы должны были быть выполнены к началу Универсиады, ведь и проходил новый корпус по документам – как объект Универсиады, под который из федерального бюджета были выделены миллиарды рублей. Спортивные игры прошли в марте, а сдать корпус застройщик обещает только к концу года.

ИСТОЧНИК KP.RU