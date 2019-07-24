2019-07-24T17:36:01+03:00
Общество

На 400-летие Енисейска пригласили Олега Газманова

Стала известна программа празднования
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стала известна программа празднования 400-летия Енисейска. Фото: пресс-служба правительства краяСтала известна программа празднования 400-летия Енисейска. Фото: пресс-служба правительства края
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На празднование 400-летнего юбилея Енисейска пригласили звезду отечественной эстрады Олега Газманова. Об этом пишет интернет-издание newslab.ru со ссылкой на министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова. По словам министра, главной сюжетной линией праздника будет история города – от периода становления до наших дней.

Отмечать юбилей первого города на Енисее будут 9 и 10 августа. В рамках подготовки к событию в течение нескольких лет велась реставрация старинных зданий и храмов.

10 августа утром от Спасо-Преображенского монастыря до Богоявленского кафедрального собора пройдет крестный ход, который продолжится церемонией освящения собора и торжественной литургией. По окончании службы, в полдень, все православные храмы Красноярского края одновременно будут звонить в колокола. Для гостей города в эти дни будет проходить многочисленные экскурсии по городу, в музей Енисея, на выставку археологических находок.

Самым зрелищным мероприятием станет концерт на главной сцене. На него приедут Красноярский академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко, ансамбль танца «Енисейские зори», фолк-театр «Ладов день». Выступление Олега Газманова начнется в 21:00 и завершатся юбилейные торжества праздничным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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