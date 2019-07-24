2019-07-24T16:29:32+03:00
Общество

Клондайк для эвакуаторов: в Красноярске возле торгового центра устроили облаву на неправильных парковщиков

Наказали тех, кто оставил свои машины на местах для инвалидов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Клондайк для эвакуаторов: в Красноярске возле торгового центра устроили облаву на неправильных парковщиков. Фото: Владимир ВладимировКлондайк для эвакуаторов: в Красноярске возле торгового центра устроили облаву на неправильных парковщиков. Фото: Владимир Владимиров
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Сегодня днем, 24 июля, дорожные полицейские устроили массовую проверку правил парковки на новой автостоянке возле крупного центра на правобережье.

«На парковке ТЦ «Красноярье» настоящий Клондайк для службы эвакуации с сотрудниками ГИБДД. Не успевают подъезжать эвакуаторы и увозить авто с парковок для инвалидов. Одна девушка так бежала за своим погруженным на кузов авто, что я думал, разобьется, упав. Перед этим умоляла сотрудника ГИБДД снять авто с кузова, готова была заплатить штраф на месте. Кричала: «я только на минуту зашла в KFC». Не помогло. Увезли» - об этом написала в Фейсбуке Владимир Владимиров.

Идею дорожных полицейских бороться с нарушителями столь радикальным способом красноярцы поддержали:

- И правильно делают, места там куча, нет нужно встать на место для инвалидов или тупо в проезде все перекрыв.

- На этой парковке места море для парковки, но некоторые бараны умудряются на зебре парковаться.

Добавим, что после капитального ремонта площади, который устроили владельцы торгового центра «Красноярье», там появились сотни парковочных мест. Но некоторых автомобилистов, как магнитом, тянет именно на запрещенные для них участки.

И почему некоторых так тянет на места для инвалидов? Фото: Владимир Владимиров

И почему некоторых так тянет на места для инвалидов? Фото: Владимир Владимиров

ИСТОЧНИК KP.RU

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