В Красноярске в Солнечном кто-то расклеил на столбах фотографию наркодилера
В Красноярске в микрорайоне Солнечном кто-то расклеил на столбах фотографию наркодилера, а вместе с фото и сканы его паспорта: «Внимание! Этот человек распространяет наркотики». Видимо, неизвестные решили таким образом бороться с преступником в обход полиции. Однако такой метод противоречит закону. А авторы листовок рискуют попасть под уголовное дело за разглашение личных данных.
Информация появилась в социальной сети в группе «Наш мкр. Солнечный», подписчики тут же принялись комментировать:
- На магазинах вверху везде развешено, видимо, правда достал а что полиция?
- Главное паспорт его сфотали, а поймать не могут, фантастика.
Некоторые предположили, что это дело рук коллекторов, у которых на руках наверняка есть скан паспорта мужчины – он должен был сделать его, когда брал деньги в кредитной организации. В таком случае «выбивателей долгов» также ждет уголовное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU