2019-07-24T15:14:15+03:00
Общество

В Красноярске в Солнечном кто-то расклеил на столбах фотографию наркодилера

Такой способ борьбы подпадает под уголовную статью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в Солнечном кто-то расклеил на столбах фотографию наркодилера. Фото: "Наш мкр. Солнечный"В Красноярске в Солнечном кто-то расклеил на столбах фотографию наркодилера. Фото: "Наш мкр. Солнечный"
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В Красноярске в микрорайоне Солнечном кто-то расклеил на столбах фотографию наркодилера, а вместе с фото и сканы его паспорта: «Внимание! Этот человек распространяет наркотики». Видимо, неизвестные решили таким образом бороться с преступником в обход полиции. Однако такой метод противоречит закону. А авторы листовок рискуют попасть под уголовное дело за разглашение личных данных.

Информация появилась в социальной сети в группе «Наш мкр. Солнечный», подписчики тут же принялись комментировать:

- На магазинах вверху везде развешено, видимо, правда достал а что полиция?

- Главное паспорт его сфотали, а поймать не могут, фантастика.

Некоторые предположили, что это дело рук коллекторов, у которых на руках наверняка есть скан паспорта мужчины – он должен был сделать его, когда брал деньги в кредитной организации. В таком случае «выбивателей долгов» также ждет уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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