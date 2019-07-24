СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-24T14:52:30+03:00

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В Норильске в уличной драке между тремя парнями пострадала девушка. Судя по всему, она собиралась заступиться за своего знакомого, которого избивали двое мужчин. Парень упал на землю, когда его жестоко пнули в голову. Затем один из нападавших наотмаш ударил и девушку. Она потеряла сознание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/722051" frameborder="0"></iframe> В Норильске в уличной драке между тремя парнями пострадала девушка.

Все это происходило во дворе жилого дома, один из жителей снял драку на камеру, затем видео появилось в Инстаграме, в группе norilsktoday (в настоящее время видео заблокировано, как потенциально неприемлемый контент).

Информация попала в прокуратуру Норильска. По поручению и.о. прокурора города Хаважа Гутаева полиция организовала доследственную проверку. Личности двух мужчин, от которых пострадали парень и девушка, уже установлены. Однако сами пострадавшие никуда не обратились, их имена неизвестны. В связи с этим правоохранители обращаются к норильчанам с просьбой посодействовать в поисках парня и девушки. Звонить можно по телефону: (3919) 37-15-12.

ИСТОЧНИК KP.RU