2019-07-24T14:11:05+03:00
Общество

После трагедии в «Холдоми» в Хакасии срочно проверяют все палаточные лагеря

Насколько места отдыха детей соответствуют требованиям безопасности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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После трагедии в «Холдоми» в Хакасии срочно проверяют все палаточные лагеряПосле трагедии в «Холдоми» в Хакасии срочно проверяют все палаточные лагеряФото: Мария ЛЕНЦ
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После трагедии в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае прокуратура Хакасии организовала срочную проверку деятельности детских палаточных лагерей, расположенных на территории республики. Была поставлена задача выяснить, насколько места отдыха соответствуют безопасности, везде ли получены разрешения на работу.

- В ходе проверки будет дана оценка законности организации палаточных лагерей, расположенных на территории региона, обеспечения правил пожарной безопасности, а также исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних на безопасный отдых и оздоровление, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры Хакасии.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере отдыха, он находится на территории популярного горнолыжного курорта «Холдоми» произошел пожар. 185 детей удалось эвакуировать из палаток, 4 ребенка погибли. 20 палаток из 26 сгорели буквально за 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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