2019-07-24T13:37:50+03:00
Общество

В мэрии Красноярска установили сканеры: будут досматривать сумки всех посетителей

Чиновники заботятся о своей безопасности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В мэрии Красноярска установили сканеры: будут досматривать сумки всех посетителейВ мэрии Красноярска установили сканеры: будут досматривать сумки всех посетителейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В здании администрации Красноярска установили сканеры-рентгены для досмотра сумок посетителей. Так что вещи всех входящих в здание отныне будут подвергаться тщательному досмотру, насколько они соответствуют правилам безопасности. К слову, подобное оборудование установлено в аэропорту и на контрольно-пропускных пунктах особо охраняемых объектов, пишут Новости ТВК.

До недавнего времени доступ в коридоры власти был вполне демократичным: охранник с металлоискателем и турникет. Для входа нужно было показать содержимое сумки, но охранник не мог прикасаться к нему. Сейчас все подозрительные предметы в сумках будут видны на мониторе. В мэрии пояснили: данное оборудование устанавливается в рамках федерального закона «Об антитеррористической угрозе» и направлено на обеспечение безопасности граждан. По условиям контракта, установка оборудования ведется за счет средств охранной фирмы, выигравшей конкурс. Это ее имущество.

Работать сканеры начнут с понедельника 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После трагедии в «Холдоми» в Хакасии срочно проверяют все палаточные лагеря
В Красноярске при капремонте старых домов стены утепляют по новым технологиям
В Красноярском крае найдено тело мужчины, ловившего попутку на дороге
Из-за лесных пожаров в Красноярске отменяется огненное шоу на набережной
Застройщика коттеджного поселка под Красноярском обвинили в обмане дольщиков на 280 миллионов
В Красноярске криминальная пара смастерила поддельные штампы и лихо продавала прописку иногородним
В Красноярске благоустраивать Николаевский проспект будет новый подрядчик
В Красноярском крае полыхает более 838 тысяч гектаров леса
В Красноярске обанкротился парк развлечений, где на новогоднем утреннике пострадал ребенок
Родителей красноярских дошколят попросили не давать детям мобильники и не вешать на них золотые украшения
В Красноярске в ночной аварии погибла девушка-мотоциклистка
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
В Красноярском крае мошенники на автоподставах заработали 1,5 миллиона рублей
В Туве мужчина, спасаясь от погони, ножом убил полицейского
В палаточных лагерях под Красноярском проводятся тренировочные эвакуации
Красноярская санитарная авиация получила новый вертолет
Грозы с сильными дождями накроют Красноярский край
Сломавшему руку в детсаду ребенку за весь день не помог никто
Лесные пожары подошли к поселку на севере Красноярского края
Светящаяся арка появилась в Железнодорожном районе Красноярска
В воскресенье в районе парка «Покровский» ограничат движение из-за праздника
В Красноярском крае мужчина надругался над 5-летней внучкой подруги
38 незаконно торгующих алкоголем павильонов снесли в Красноярске
Новую схему движения на Дубровинского продлят еще на год
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
Жительница Канска изрезала себя из-за подруги и села на два года
Показываем видео с места ДТП с автобусом, откуда увезли в реанимацию 6 пассажиров