В мэрии Красноярска установили сканеры: будут досматривать сумки всех посетителей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-24T13:37:50+03:00

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В здании администрации Красноярска установили сканеры-рентгены для досмотра сумок посетителей. Так что вещи всех входящих в здание отныне будут подвергаться тщательному досмотру, насколько они соответствуют правилам безопасности. К слову, подобное оборудование установлено в аэропорту и на контрольно-пропускных пунктах особо охраняемых объектов, пишут Новости ТВК.

До недавнего времени доступ в коридоры власти был вполне демократичным: охранник с металлоискателем и турникет. Для входа нужно было показать содержимое сумки, но охранник не мог прикасаться к нему. Сейчас все подозрительные предметы в сумках будут видны на мониторе. В мэрии пояснили: данное оборудование устанавливается в рамках федерального закона «Об антитеррористической угрозе» и направлено на обеспечение безопасности граждан. По условиям контракта, установка оборудования ведется за счет средств охранной фирмы, выигравшей конкурс. Это ее имущество.

Работать сканеры начнут с понедельника 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU