СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-24T09:40:02+03:00

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В Красноярске благоустраивать Николаевский проспект будет новый подрядчик – ПК «ДСУ». Об этом сообщает краевое управление автодорог. КРУДОР уже заключил с ним контракт, рабочие вышли на объект. Дорожникам предстоит провести работы по благоустройству и озеленению территории: здесь проложат водоотводы, установят ограждения и обустроят тротуары.

Также планируется провести антикоррозийную покраску железобетонных, металлических конструкций, путепроводов, лестничных сходов и подпорных стен. Все работы должны быть завершены до конца этого года.

В управлении добавили, что в скором времени пройдут торги и определится организация, которая займется восстановлением контактной сети для троллейбусов в районе Копыловской развязки. Ее демонтировали во время завершающей фазы строительства автомобильной развязки с четвертого моста. Из-за этого несколько пришлось отменить популярные троллейбусные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU