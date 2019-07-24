2019-07-24T07:59:17+03:00
Общество

В Красноярске обанкротился парк развлечений, где на новогоднем утреннике пострадал ребенок

Владельцы «Мэджик лэнда» задолжали банку по кредитам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске обанкротился парк развлечений, где на новогоднем утреннике пострадал ребенокВ Красноярске обанкротился парк развлечений, где на новогоднем утреннике пострадал ребенокФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске обанкротился парк развлечений «Мэджик лэнд», который находится в здании торгового комплекса «ПокровSky». Горожанам он запомнился тем, что в декабре 2018 года на «мэрской елке» на 10-летню девочку упала 70-килограммовая металлическая конструкция.

Причиной банкротства развлекательного центра стали многомиллионные долги. Иск в арбитражный суд подал банк ВТБ, который выставил счет в сумме 758 миллионов рублей основного долга и 11 миллионов рублей неустойки.

Судебное разбирательство назначено на октябрь этого года. А пока развлекательному центру назначили временного управляющего. Также процедура наблюдения введена и в отношении компании «Сибирский Инвестор», которая является поручителем «Мэджик лэнда».

Добавим, что в начале этого года на продажу был выставлены площади торгового комплекса «ПокровSky» за 950 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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