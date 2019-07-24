2019-07-24T07:36:06+03:00
Общество

Родителей красноярских дошколят попросили не давать детям мобильники и не вешать на них золотые украшения

Это нарушает внутренний распорядок детских садов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Родителей красноярских дошколят попросили не давать детям мобильники и не вешать на них золотые украшенияРодителей красноярских дошколят попросили не давать детям мобильники и не вешать на них золотые украшенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Родителей красноярских дошколят попросили не давать детям мобильные телефоны и не вешать на них ювелирные украшения. А также не приносить из дома личные игрушки. Отныне это будет приравниваться к нарушению правил внутреннего распорядка детских садов.

- В детских садах отмечают, что многие воспитанники приносят из дома личные вещи. Однако если раньше это были небольшие игрушки-талисманы, недорогие куклы или машинки, то теперь у детей появляются мобильные телефоны и дорогие игрушки стоимостью более десяти тысяч рублей. Педагоги уже сталкивались с ситуациями, когда родители пытались возложить на них ответственность за сломанные или потерянные вещи, - пояснили в управлении образования города.

Что касается бижутерии и ювелирных украшений, если ребенок порвал цепочку или потерял – это полбеды. Были случаи, когда ребятишки по неосторожности глотали кулоны, цепочки и серьги.

Строгого запрета нет, это рекомендации, к которым родителям стоит прислушиваться. Ведь у детей в детсаду, как правило, все тут же становится общим, а ответственности за сломанные детишками вещи воспитатели не несут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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