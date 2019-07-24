СЕГОДНЯ 06:12 2019-07-24T06:12:04+03:00

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В Железногорске мошенники на автоподставах заработали 1,5 миллиона рублей. Но их незаконный «бизнес» пресекла полиция. Так что двум молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы, за время которых они получат возможность ознакомиться с содержанием книги под названием «Уголовный кодекс Российской Федерации».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/721942" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае мошенники на автоподставах заработали 1,5 миллиона рублей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции Железногорска, была получена информация о том, что кто-то незаконно получает выплаты от страховых компаний. Выяснилось, что к преступлениям причастны два местных жителя 27 и 34 лет. С 2017 по 2019 годы они инсценировали 10 дорожно-транспортных происшествий, за которые впоследствии получали страховку. Общий ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

В ходе следствия подозреваемые рассказали и показали, где и как они подставляли автомобилистов, чтобы те оказывались виновными в ДТП с материальным ущербом. Среди пострадавших были владельцы как дорогих внедорожников, там и вполне бюджетных малолитражек. До суда подозреваемые находятся под арестом.

Видео: пресс-служба полиции Железногорска

ИСТОЧНИК KP.RU