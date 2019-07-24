2019-07-24T05:15:25+03:00
Общество

В палаточных лагерях под Красноярском проводятся тренировочные эвакуации

Детей учат действовать в нестандартной ситуации
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В палаточных лагерях под Красноярском проводятся тренировочные эвакуации. Фото: сайт ГУ МЧС России по краюВ палаточных лагерях под Красноярском проводятся тренировочные эвакуации. Фото: сайт ГУ МЧС России по краю
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В палаточных лагерях Красноярского края проводятся тренировочные эвакуации, сообщает ГУ МЧС России по краю. Сотрудники Саянского пожарно-спасательного гарнизона совместно с работниками краевого учреждения «Противопожарная охрана Красноярского края» провели практическое занятие в палаточном лагере «Территория успеха», расположенном на берегу лесного озера.

Подобные тренировки проводятся в начале каждой смены в детских оздоровительных лагерях, пояснили в ведомстве, на них спасатели вместе с детьми отрабатывают действия по эвакуации и противопожарный инструктаж.

Мероприятия плановые и очень актуальные, это показала трагедия, случившаяся в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае. В начале июля при заезде новой смены там также проводились тренировочные эвакуации, возможно, благодаря этому удалось избежать массовых жертв. В пожаре погибли 4 ребенка, а всего в тот момент в палатках находились 189 детей.

- Проводимые тренировки по эвакуации при пожаре позволяют проверить готовность, а также совершенствовать навыки работников по действиям в случае возникновения пожара, способствуют укреплению пожарной безопасности в зоне отдыха детей, - отметил начальник пожарной части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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