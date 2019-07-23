Новую схему движения на Дубровинского продлят на год

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-23T13:50:30+03:00

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Действующую схему движения при въезде на Коммунальный мост Красноярска с улиц Дубровинского и Декабристов решено продлить как минимум на год. К такому выводу пришла комиссия, куда вошли ученые СФУ, сотрудники ГИБДД и общественники.

Напомним, схемы вводились как временные, пусть и на длительные сроки. На Коммунальном мосту – с 25 мая 2019 года, на улице Декабристов – с 16 ноября 2018 года. Их цель – разгрузить улицы, свести к минимуму заторы.

Раньше движение на улице Декабристов было двусторонним. Теперь эта схема осталась на участке от Бограда до Ломоносова. А от Ломоносова до Дубровинского все авто двигаются только по направлению к Енисею.

По мнению специалистов, благодаря такой мере заторы в районе Красной площади действительно сократились. Поскольку сейчас в этой части города (на территории бывшего Комбайнового завода) строят новый микрорайон, ожидается, что транспортные потоки там изменятся, и потребуется новая схема организации движения. Поэтому действующую решено оставить до 30 ноября 2021 года – для удобства водителей.

Что касается въезда на Коммунальный мост со стороны Дубровинского, тут сохранится та же схема до 25 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU