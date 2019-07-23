2019-07-23T13:34:21+03:00
Общество

ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ

Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

Банк ВТБ и АШАН успешно завершили пилот по использованию автоматической депозитной машины (АДМ) для онлайн-инкассации выручки компании. По итогам пилота принято решение о внедрении 15 АДМ в сети АШАН в Москве.

Использование АДМ позволило компании в 1,5 раза сократить расходы на инкассацию и обеспечить онлайн зачисление выручки на счет. Кроме того АДМ имеет ряд существенных преимуществ перед классической инкассацией, в том числе возможность сдавать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7 и сократить количество заездов инкассаторской машины.

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов Департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев отметил: «ВТБ активно сотрудничает с компанией АШАН на протяжении многих лет. Реализуя проект по самоинкассации, мы ставили перед собой цель предложить высокотехнологичный продукт, сократить расходы компании на инкассацию и минимизировать риски, связанные с работой с наличными денежными средствами. Инновационный проект с использованием АДМ стал ключом к успеху в достижении поставленной цели».

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае мужчина надругался над 5-летней внучкой подруги
38 незаконно торгующих алкоголем павильонов снесли в Красноярске
Новую схему движения на Дубровинского продлят на год
Жительница Канска изрезала себя из-за подруги и села на два года
Показываем видео с места ДТП с автобусом, откуда увезли в реанимацию 6 пассажиров
Новые кадровые назначения провел мэр Красноярска
Стоп, машина! Под Красноярском птица остановила электричку
В Красноярске 2-летняя девочка едва не повесилась на опасной детской горке
Прокат велосипедов на Татышеве в Красноярске признал незаконным и УФАС
Каменный энергетический уголь из Красноярского края стали больше потреблять в Азии
Новое колесо обозрения появится в Красноярске
Спас ремень! 15-летняя школьница выжила в лобовом ДТП под Красноярском
Девочка из Красноярска оглохла на одно ухо из-за ошибки врачей
Нефтебазу в Красноярске закроют уже в этом году
В Красноярском крае на 12,6 процентов выросли цены на проезд во всех видах транспорта
Дирекция Универсиады выясняет, откуда взялась золотая медаль у продавца с интернет-аукциона
Скоро ветер переменится! Синоптики рассказали, когда исчезнет дым от лесных пожаров в Красноярске
«Вася, тащи-и-и!»: красноярский чемпион по пощечинам стал вторым в турнире по масс-рестлингу
Антимонопольщики завели дело на «Красноярскнефтепродукт»
Коммунальщики готовятся к новым ливням в Красноярске
Пресс-атташе футбольного «Енисея» покинул клуб
Руководитель агентства ГО и ЧС освобожден от должности в Красноярском крае
Роспотребнадзор не нашел больших загрязнений в воздухе Красноярска
«Нам жалко стерилизовать»: в Студгородке сотрудникам службы отлова не отдают бездомных собак
В Красноярске ожидается прохладная и дождливая рабочая неделя