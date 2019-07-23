2019-07-23T12:07:32+03:00
Происшествия

Жительница Канска изрезала себя из-за подруги и села на два года

Рассказываем, как все было
Ася ЖУКОВА
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Жительница Канска изрезала себя из-за подруги и села на два года.Жительница Канска изрезала себя из-за подруги и села на два года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Канске Красноярского края женщина исполосовала себя ножом из-за подруги. И получила за это два года колонии, рассказали в МО МВД России «Канский».

34-летняя местная жительница (кстати, ранее судимая) явилась в дом к своей знакомой, к которой питала давнюю вражду. Такую сильную, что решила посадить обидчицу. В итоге недолго думая, хватила нож и изрезала себе руки. А после пошла в полицию с заявлением: приятельница пыталась ее убить.

Вскоре выяснилось, потерпевшая попросту оболгала товарку. Поэтому на нее завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Недавно его рассмотрел городской суд. Женщину признали виновной. И назначили ей наказание - два года в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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