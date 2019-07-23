2019-07-23T08:58:25+03:00
Происшествия

Стоп, машина! Под Красноярском птица остановила электричку

На целых два часа
Ася ЖУКОВА
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Стоп, машина! Птица остановила движение электричек на красноярской ЖД.Стоп, машина! Птица остановила движение электричек на красноярской ЖД.Фото: Ася ЖУКОВА
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Постой, паровоз… Движение электричек на красноярской железной дороге оказалось парализовано из-за птицы, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось рано утром во вторник, 23 июля, в семь часов. Здесь – на участке ЕнисейДивногорск – у станции «Красноярские Столбы» на изолятор (устройство для крепления сети) попала птица. Случилось замыкание, а потом и обрыв провода.

- Нужно понимать, что все было на сложном по рельефу участке, там горы, - пояснила начальник отдела по работе со СМИ КрасЖД Ольга Гацко. – Поэтому восстановительные работы заняли два часа. Электропоезд Дивногорск – Красноярск, выехавший в 6.39, были вынуждены задержать. Поскольку перегон находится далеко от автодороги, организовать доставку пассажиров автобусами, оказалось невозможно.

Поезд уже прибыл в Красноярск. А на участке продолжились работы по восстановлению электроснабжения.

Подробную информацию о движении городских и пригородных поездов можно получить через мобильное приложение Яндекс.Электрички или на едином городском портале (www. mu-kgt.ru, раздел on-line маршрут).

ИСТОЧНИК KP.RU

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