2019-07-23T08:14:08+03:00
Происшествия

В Красноярске 2-летняя девочка едва не повесилась на опасной детской горке

Трагедии удалось избежать чудом
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске 2-летняя девочка едва не повесилась на опасной детской горке.В Красноярске 2-летняя девочка едва не повесилась на опасной детской горке.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На опасной детской горке в Красноярске едва не повесилась 2-летняя малышка. Чудовищной развязки этой истории удалось избежать чудом, сообщает ТВК.

Все случилось в Солнечном на улице Петрушина 19 июля. Маленькая Лера играла на детской площадке, неподалеку находилась мама. В какой-то момент девочка наступила на сломанный мостик, ведущий на горку. И рухнула вниз, застряв головой между досками.

Трагедии удалось избежать чудом. Фото: стоп-кадр: Наш микрорайон Солнечный.

Трагедии удалось избежать чудом. Фото: стоп-кадр: Наш микрорайон Солнечный.

Леру спасло только то, что поблизости оказалась соседка, подбежала мама. Вместе они тут же вытянули ее наверх. Правда, ребенок страшно перепугался, рассек бровь, к тому же на щеках остались ссадины.

Сейчас детский городок на улице Петрушина закрыт, его огородили сигнальной лентой. Проверку ЧП начал следком. Но для родителей главное, чтобы площадку отремонтировали. Ведь дети проваливались там не раз. Однако жалобы в «ТСЖ на Петрушина» пока результатов не дали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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