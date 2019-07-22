СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-22T15:52:25+03:00

В Красноярском крае на 12,6 процентов выросли цены на проезд во всех видах транспорта Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярские статистики подсчитали, на сколько выросла стоимость проезда в Красноярском крае. Оказалось – за последние полгода на 12,6 процентов (декабрь 2018 – июнь 2019 года). Об этом рассказали в пресс-службе Красноярскстата.

Особенно ощутимо цены выросли на перелеты. Пользоваться самолетами дальнего следования стало дороже на 16,4 процента.

- Наибольший рост тарифов отмечался на услуги воздушного и железнодорожного транспорта вследствие повышения стоимости полета в салоне экономического класса самолета и проезда в поездах дальнего следования, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Менее значительным было повышение стоимости перевозки пассажиров автомобильным транспортом за счет подорожания проезда в городском автобусе.

Напомним, что с 25 июля в Красноярске отменят скидку на проезд по транспортным картам. Пользоваться ею смогут только льготные категории граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU