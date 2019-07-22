2019-07-22T15:23:47+03:00
Общество

Дирекция Универсиады выясняет, откуда взялась золотая медаль у продавца с интернет-аукциона

Красноярец решил ее продать за 250 тысяч рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: au.ruФото: au.ru
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Дирекция Зимней универсиады-2019 подключилась к проверке факта продажи золотой медали на интернет-аукционе. Напомним, несколько дней назад красноярец разместил в интернете лот с предложением купить золото Универсиады за 250 тысяч рублей, уверяя, что медаль самая настоящая. К делу подключилась служба безопасности Универсиады, сообщает 7 канал – Красноярск. В общении с журналистами продавец медали рассказал, что медаль приобрел его друг на легальных основаниях – организаторы давали такую возможность партнерам. Однако в дирекции опровергают эту версию, признавая, впрочем, что медаль принадлежит им.

- Медаль наша, а сотрудник – нет, - заявила заместитель гендиректора дирекции Татьяна Фоминцева. - Сейчас выясняем, откуда он ее взял. Медаль точно не принадлежит спортсмену - это бижутерия, которую мы дарили компаниям-партнерам. Она стоит в разы дешевле, максимум 30 тысяч рублей.

В данный момент служба безопасности выясняет, имеет ли право красноярец продавать медаль. Торги, которые должны были завершиться 27 июля, по всей видимости, пока сорваны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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