Роспотребнадзор не нашел больших загрязнений в воздухе Красноярска

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-22T10:46:56+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю опубликовало данные о загрязнении воздуха на территории краевого центра (в данный момент релиз с сайта ведомства убран – прим.ред). Согласно данным специалистов ведомства в воздухе не зарегистрировано превышения уровня вредных веществ, сообщает Ньюслаб. Речь об оксиде углерода, оксиде азота, диоксиде азота, диоксиде серы, аммиаке, сероводороде, формальдегиде и взвешенных частицах фракций РМ 2,5, РМ 10).

Тем временем независимые экологи публикуют другие данные. Приборы общественников, установленные практически во всех районах Красноярска, повсеместно фиксируют превышение предельно допустимых норм загрязнения. ПДК частиц РМ 2,5 в Красноярске фиксируется на отметках от 51 до 79. И лишь в Черемушках воздух сегодня соответствует норме.

Напомним, уже больше Красноярск время от времени попадает в густой смог – это горит почти 700 тысяч гектаров леса в Эвенкии. Дым приносит ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU