В Красноярске за 250 000 рублей продают золотую медаль Зимней универсиады - 2019

СЕГОДНЯ 06:13 2019-07-22T06:16:55+03:00

Продавец уверяет: медаль настоящая, но как к нему попала - не говорит

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Такого спортивный мир еще не видел! Красноярец продает на интернет-аукционе золотую медаль Зимней универсиады - 2019. Объявление довольно лаконичное, указано совсем немного: снимки золотой медали и ее цена. Просит продавец относительно недорого: 250 тысяч рублей - и медаль ваша. Лот человек с ником propeller-sib выставил несколько дней назад и уверяет: медаль самая что ни на есть настоящая. Правда, отказывается рассказывать, как именно она к нему попала в руки.

Фото: au.ru

- Экспертиза за счет покупателя, - кратко говорится в объявлении. На вопрос, откуда медаль у частного лица, продавец отвечает ожидаемое: с Универсиады-2019.

Тогри окончатся 27 июля. Не исключено, что к этому времени информацией заинтересуются правоохранители. Пока трудно сказать, законным ли способом золотая медаль оказалась в руках частного лица.

ИСТОЧНИК KP.RU