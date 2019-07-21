В Норильске по заправочной карте украли дизтопливо на 200 тысяч рублей
В Норильске по заправочной карте, принадлежащей одной фирме, украли дизельное топливо на 200 тысяч рублей. Как это было, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции северного города.
В полицию обратился генеральный директор компании и рассказал, что в феврале этого года кто-то украл заправочную карту, принадлежащую фирме. Карта была выдана супруге директора. Видимо, злоумышленник вытащил ее прямо из сумочки, когда женщина потеряла бдительность. Затем начало пропадать и ГСМ.
Полиции удалось установить личность преступника. Им оказался 42-летний местный житель. Мужчина почти каждый день заправлялся по несколько сотен литров по карте за счет фирмы, после чего продавал топливо налево за наличку. Итого пропало 5 тысяч литров.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, его дело передано в суд. За незаконное предпринимательство ему грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU