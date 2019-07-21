СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-21T14:14:25+03:00

В Норильске по заправочной карте украли дизтопливо на 200 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Норильске по заправочной карте, принадлежащей одной фирме, украли дизельное топливо на 200 тысяч рублей. Как это было, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции северного города.

В полицию обратился генеральный директор компании и рассказал, что в феврале этого года кто-то украл заправочную карту, принадлежащую фирме. Карта была выдана супруге директора. Видимо, злоумышленник вытащил ее прямо из сумочки, когда женщина потеряла бдительность. Затем начало пропадать и ГСМ.

Полиции удалось установить личность преступника. Им оказался 42-летний местный житель. Мужчина почти каждый день заправлялся по несколько сотен литров по карте за счет фирмы, после чего продавал топливо налево за наличку. Итого пропало 5 тысяч литров.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, его дело передано в суд. За незаконное предпринимательство ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU