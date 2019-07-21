СЕГОДНЯ 05:49 2019-07-21T05:49:41+03:00

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В Красноярске пассажирка такси рассчиталась за поездку по украденной карте и при этом едва не подставила водителя. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Сначала в дежурную часть обратилась 62-летняя женщина и пожаловалась: пока была в поликлинике, у нее из сумки пропал кошелек, а в нем деньги и банковские карты. Вскоре полицейские установили, что с карты потерпевшей были списаны деньги за покупку бензина на одной из заправок города. Оказалось, что покупателем был водитель такси.

Мужчина сообщил, что подвозил пассажирку, но у той не оказалось с собой наличных, поэтому она и предложила бартер – оплатить ему ГСМ на сумму поездки. Таксист помог составить фоторобот. Через несколько дней подозреваемую задержали. Это была 48-летняя ранее судимая жительница Красноярска. Помимо кражи карты она причастна еще к 4 преступлениям. Общий ущерб от ее действий составил 48 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU