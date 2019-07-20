Спасите Беляша. В Красноярске ищут хозяев коту, которого выкинули в лесу жестокие хозяева

СЕГОДНЯ 19:33 2019-07-20T19:33:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Беляша подобрали в лесу под Дивногорском. Красноярка Зоя Яковлева с семьей приехали собрать грибов на жареху. Неожиданно услышали жалобное мяуканье. Еще удивились: откуда в лесу взяться коту! А потом увидели просто ужасную картину: по одной из тропинок брел изможденный кот, обессилел до того, что едва переставлял лапы, спотыкался, бедняга, на каждом шагу. Да, какой кот - почти котенок.

- Он был в ужасном состоянии - покусан, температура под 40, - рассказывает Зоя. - Он просто шел по дороге в никуда...

Очевидно, что Беляша (так малыша назвали за красивую шубу) на верную погибель выбросили хозяева. Как выжил - не понятно: могли ведь и хищники сожрать. И вот когда для Беляша, казалось, все уже было кончено, он получил свой счастливый билетик. Сейчас его уже пролечили.

- Беляшика выписывают, но ему некуда идти, - рассказывают в ветклинике «Хатико», где малыш проходил лечение. - Кот «бывшедомашний». Приютите, пожалуйста, на время!

А лучше - заберите Беляша к себе. Ему очень нужен дом, миска с кормом и хороший хозяин, который не выкинет его в лес. Телефон для связи: 8-902-990-46-75.

ИСТОЧНИК KP.RU