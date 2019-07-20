2019-07-20T15:31:28+03:00
Спорт

«Ротор» нанес разгромное поражение «Енисею» в матче ФНЛ

Для красноярской команды это был первый домашний матч сезона
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба ФК «Енисей»Фото: пресс-служба ФК «Енисей»
Изменить размер текста:

Волгоградский «Ротор» разгромил красноярский «Енисей». Встреча команд ФНЛ прошла 20 июля в Красноярске. Для «Енисея» это был первый домашний матч сезона. Напомним, ранее красноярская команда проиграла в Москве местному футбольному клубу «Чертаново». И хотя на Центральный стадион Красноярска, где проходила игра, пришло достаточно болельщиков, их поддержка не вдохновила команду.

Первый гол в ворота красноярцев на 38-й минуте матча забил Олег Алейник. Затем, на 71-й минуте, отличился Мухаммад Султонов - красивым пенальти, которое усилило позиции волжан. Победный гол «Ротору» принес Владимир Лобкарев. Итог игры - 3:0 в пользу гостей.

- Счет говорит сам за себя, - оценил игру главный тренер красноярцев Виктор Тренев. - Итог более чем неутешительный для первого домашнего матча в сезоне. «Ротор» показал себя сегодня хорошей, более сыгранной командой и лучше использовал свои моменты. Даже при такой неоднозначной игре у нас были варианты не проиграть. Прилюдно критиковать своих футболистов не буду. Это не в моих принципах. Мы разберёмся в причинах такого поражения внутри команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Железногорске вынесли приговор группе сутенеров: лидеру дали 3 года общего режима
Пьяный молодой человек разгромил горшки с цветами в центре Красноярска
Стая бродячих собак напала в Студгородке на жительницу Красноярска
Красноярск снова накрыла едкая дымка и запах гари
За ремонт дороги на Свободном на гендиректора «Красноярскдорремстроя»  завели уголовное дело
В Красноярске из-за ремонта теплотрасс ограничат движение на трех улицах
В Солнечном на неделю отключат горячую воду
В Туве на реке перевернулась лодка: один человек пропал без вести
Жительница Хакасии «обломила» телефонного мошенника в самый интересный момент
В Красноярске изменится расписание двух городских электричек
В Красноярском крае почти 600 заключенных разыграли партию в шахматы
В Красноярске детский двор при благоустройстве засыпали опасной мраморной крошкой
В Красноярский край из-за рубежа переезжают востребованные специалисты
В Красноярске наказали организацию, неправильно арендующую объект культурного наследия
Нефтяная компания требует снести целый поселок под Красноярском из-за проложенного под землей нефтепровода
В Красноярске после ремонта открывается детский сад на 220 мест
Во время красноярской универсиады житель Канска пытался спровоцировать конфликт с военнослужащими
В Красноярске будут судить заказчика неудавшегося убийства
Новое назначение в правительстве Красноярского края: министру экологии назначили заместителя
В Красноярске на 4 года осудили боевика, пропагандирующего терроризм в соцсетях
В Красноярском крае 10-летний ребенок сбежал из дома после ссоры с матерью
Спасатели успокоили: жителям Тувы больше не угрожает паводок
В Красноярске проверить качество ремонта дорог выехали маломобильные горожане
Красноярский MixMax могут закрыть из-за нарушений правил пожарной безопасности
Красноярскому аэропорту выделят 600 миллионов рублей на реконструкцию рулежной дорожки
В Красноярском крае «потрошителям» банкоматов дали от 4 до 6 лет колонии строгого режима
В Красноярске на вантовом мосту начинают проверять и настраивать медиасистему