«Ротор» нанес разгромное поражение «Енисею» в матче ФНЛ

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-20T15:31:28+03:00

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Волгоградский «Ротор» разгромил красноярский «Енисей». Встреча команд ФНЛ прошла 20 июля в Красноярске. Для «Енисея» это был первый домашний матч сезона. Напомним, ранее красноярская команда проиграла в Москве местному футбольному клубу «Чертаново». И хотя на Центральный стадион Красноярска, где проходила игра, пришло достаточно болельщиков, их поддержка не вдохновила команду.

Первый гол в ворота красноярцев на 38-й минуте матча забил Олег Алейник. Затем, на 71-й минуте, отличился Мухаммад Султонов - красивым пенальти, которое усилило позиции волжан. Победный гол «Ротору» принес Владимир Лобкарев. Итог игры - 3:0 в пользу гостей.

- Счет говорит сам за себя, - оценил игру главный тренер красноярцев Виктор Тренев. - Итог более чем неутешительный для первого домашнего матча в сезоне. «Ротор» показал себя сегодня хорошей, более сыгранной командой и лучше использовал свои моменты. Даже при такой неоднозначной игре у нас были варианты не проиграть. Прилюдно критиковать своих футболистов не буду. Это не в моих принципах. Мы разберёмся в причинах такого поражения внутри команды.

ИСТОЧНИК KP.RU