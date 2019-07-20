2019-07-20T12:07:52+03:00
Происшествия

В Железногорске вынесли приговор группе сутенеров: лидеру дали 3 года общего режима

Жертвами сутенеров стали, как минимум, 7 девушек
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Железногорске вынесли приговор группе сутенеров: лидеру дали 3 года общего режимаВ Железногорске вынесли приговор группе сутенеров: лидеру дали 3 года общего режимаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Трое мужчин (от 31 до 38 лет) и 22-летняя девушка организовали в Железногорске «мужской клуб» и принуждали к проституции девушек. Накануне суд вынес сутенерам приговор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. Бизнес, к слову, организаторы поставили, как говорится, на поток: распространяли визитки с телефоном, привозили девушек на адреса, деньги забирали и делили. А 38-летний лидер даже систему штрафов для девушек разработал. Жертвами сутенеров стали, как минимум, 7 девушек.

- В отношении участников преступной группы были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 241 «Организация занятия проституцией» и частью 3 статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение в занятие проституцией», - пояснили в полиции.

Максимальное наказание по статье - 8 лет лишения свободы. Однако суд, признав вину преступников, назначил участникам группы наказание на сроки от 3 лет 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев. Отбывать его они будут в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный молодой человек разгромил горшки с цветами в центре Красноярска
Стая бродячих собак напала в Студгородке на жительницу Красноярска
Красноярск снова накрыла едкая дымка и запах гари
За ремонт дороги на Свободном на гендиректора «Красноярскдорремстроя»  завели уголовное дело
В Красноярске из-за ремонта теплотрасс ограничат движение на трех улицах
В Солнечном на неделю отключат горячую воду
В Туве на реке перевернулась лодка: один человек пропал без вести
Жительница Хакасии «обломила» телефонного мошенника в самый интересный момент
В Красноярске изменится расписание двух городских электричек
В Красноярском крае почти 600 заключенных разыграли партию в шахматы
В Красноярске детский двор при благоустройстве засыпали опасной мраморной крошкой
В Красноярский край из-за рубежа переезжают востребованные специалисты
В Красноярске наказали организацию, неправильно арендующую объект культурного наследия
Нефтяная компания требует снести целый поселок под Красноярском из-за проложенного под землей нефтепровода
В Красноярске после ремонта открывается детский сад на 220 мест
Во время красноярской универсиады житель Канска пытался спровоцировать конфликт с военнослужащими
В Красноярске будут судить заказчика неудавшегося убийства
Новое назначение в правительстве Красноярского края: министру экологии назначили заместителя
В Красноярске на 4 года осудили боевика, пропагандирующего терроризм в соцсетях
В Красноярском крае 10-летний ребенок сбежал из дома после ссоры с матерью
Спасатели успокоили: жителям Тувы больше не угрожает паводок
В Красноярске проверить качество ремонта дорог выехали маломобильные горожане
Красноярский MixMax могут закрыть из-за нарушений правил пожарной безопасности
Красноярскому аэропорту выделят 600 миллионов рублей на реконструкцию рулежной дорожки
В Красноярском крае «потрошителям» банкоматов дали от 4 до 6 лет колонии строгого режима
В Красноярске на вантовом мосту начинают проверять и настраивать медиасистему