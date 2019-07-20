В Железногорске вынесли приговор группе сутенеров: лидеру дали 3 года общего режима

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-20T12:07:52+03:00

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Трое мужчин (от 31 до 38 лет) и 22-летняя девушка организовали в Железногорске «мужской клуб» и принуждали к проституции девушек. Накануне суд вынес сутенерам приговор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. Бизнес, к слову, организаторы поставили, как говорится, на поток: распространяли визитки с телефоном, привозили девушек на адреса, деньги забирали и делили. А 38-летний лидер даже систему штрафов для девушек разработал. Жертвами сутенеров стали, как минимум, 7 девушек.

- В отношении участников преступной группы были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 241 «Организация занятия проституцией» и частью 3 статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение в занятие проституцией», - пояснили в полиции.

Максимальное наказание по статье - 8 лет лишения свободы. Однако суд, признав вину преступников, назначил участникам группы наказание на сроки от 3 лет 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев. Отбывать его они будут в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU