Пьяный молодой человек разгромил горшки с цветами в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-20T11:01:39+03:00

Его просят связаться с владельцем и оплатить ущерб - пока добровольно [видео]

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Горшки с цветами чем-то помешали нетрезвому молодому человеку, который сегодня ночью проходил мимо магазина на Ленина, 28. Недолго думая, точнее - видимо, вообще не думая, мужчина буквально на ходу смел их. Некоторые вырывал с корнем. Съемку с камер видеонаблюдения выложили в соцсети с просьбой возместить ущерб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/721322" frameborder="0"></iframe> Пьяный молодой человек крушит цветочные горшки.Видео: соцсети

При этом сотрудники магазина говорят: цветы дорогие, а пьяный вандал нанес ущерб, как минимум, на 7 тысяч рублей. Впрочем, вид цветов и стоимость горшков при этом не называется.

Мужчину просят добровольно связаться с администрацией магазина, ущерб которому он нанес. Также известно, что в противном случае магазин обратится за помощью к полицейским. Если вам известен молодой человек на видео, попросите его оплатить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU