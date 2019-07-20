Пьяный молодой человек разгромил горшки с цветами в центре Красноярска
Горшки с цветами чем-то помешали нетрезвому молодому человеку, который сегодня ночью проходил мимо магазина на Ленина, 28. Недолго думая, точнее - видимо, вообще не думая, мужчина буквально на ходу смел их. Некоторые вырывал с корнем. Съемку с камер видеонаблюдения выложили в соцсети с просьбой возместить ущерб.
Пьяный молодой человек крушит цветочные горшки.Видео: соцсети
При этом сотрудники магазина говорят: цветы дорогие, а пьяный вандал нанес ущерб, как минимум, на 7 тысяч рублей. Впрочем, вид цветов и стоимость горшков при этом не называется.
Мужчину просят добровольно связаться с администрацией магазина, ущерб которому он нанес. Также известно, что в противном случае магазин обратится за помощью к полицейским. Если вам известен молодой человек на видео, попросите его оплатить причиненный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU