2019-07-20T06:45:06+03:00
Происшествия

За ремонт дороги на Свободном на гендиректора «Красноярскдорремстроя»  завели уголовное дело

Компания вела ремонт на участке от Ладо Кецховели до Биатлонной и нарушила все возможные ГОСТы [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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За ремонт дороги на Свободном на директора «Красноярскдорремстрой» завели уголовное делоЗа ремонт дороги на Свободном на директора «Красноярскдорремстрой» завели уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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Почетный дорожник, талантливый руководитель, душой болеющий за дело, - так сообщает о своем гендиректоре сайт компании «Красноярскдорремстрой». Но недавно его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями на солидную сумму - свыше 13,5 миллионов рублей. Из собственных источников «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно, что на мужчину завели уголовное дело, в офисе компании и дома у бизнесмена прошли обыски - документы изъяты.

В чем суть претензий закона к предпринимателю? Известно, что УДИБ заключило с компанией ООО «Бриз-Центр» договор на ремонт дорог в Октябрьском районе Красноярска. Субподрядчиком по нему выступало ООО «КДРС» - компания выполнила работы по укладке асфальтобетонного покрытия на Свободном (участок от Ладо Кецховели до Биатлонной). Качество работ проверяли правоохранители, которые для этого привлекли специалистов «КрайДЭО». Оказалось, дорога не выдерживает никакой критики - ГОСТы нарушены. Теперь директору, ранее, к слову, не судимому, грозит уголовная ответственность. Незаконно он получил 13 634 233,98 рублей. Также известно, что в данный момент мужчина на свободе - меру пресечения ему не избирали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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