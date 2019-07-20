2019-07-20T06:00:35+03:00
Общество

В Красноярске из-за ремонта теплотрасс ограничат движение на трех улицах

В штатном режиме улицы работать будут с августа
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске из-за ремонта теплотрасс ограничат движение на трех улицахВ Красноярске из-за ремонта теплотрасс ограничат движение на трех улицахФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты коммунальных служб готовят Красноярск к зиме - по городу то тут, то там идет ремонт теплотрасс и сетей водоснабжения.А как иначе? Лучше перестраховаться, чем в разгар морозов бороться с авариями. В ближайшее время в связи с ремонтом ограничат движение на нескольких улицах города сразу - Матросова, Партизана Железняка и Алексеева.

По Матросова проезд будет затруднен на участке от Матросова, 7 до Матросова, 11 (рынок). Работают здесь коммунальщики с начала мая. Что касается улицы Партизана Железняка, то здесь дорога будет перекрыта с 19 июля по 1 августа на участке от дома номер 17 до дома номер 49. На Алексеева перекроют участок дороги в районе дома номер 48а/10 - здесь идет строительство сетей водоснабжения. Ограничения снимут 4 августа.

Водителей и жителей Красноярска просят отнестись с пониманием к ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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