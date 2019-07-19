Жительница Хакасии «обломила» телефонного мошенника в самый интересный момент

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-19T18:01:09+03:00

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Жительница Абакана «обломила» телефонного мошенника в самый интересный момент, когда он уже считал, что вот-вот обогатится за чужой счет. Случилось это накануне вечером, 18 июля. 47-летней женщине позвонил неизвестный и представился: он – сотрудник безопасности банка. Он заметил, что с карты женщины якобы кто-то пытается снять деньги, поэтому решил позвонить ей и предупредить. И далее – хорошо знакомый полиции сценарий: клиентка должна сообщить ему данные своих карт, а лже-сотрудник тут же их обезопасит.

- О том, что она разговаривает с мошенником, женщина догадалась, когда с кредитной карты на дебетовую был осуществлен перевод в сумме свыше 30 тысяч рублей. Еще чуть-чуть, и эти деньги были бы похищены со счета. Однако гражданка вовремя прекратила разговор, не сообщив злоумышленнику пароли из СМС, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции.

Женщина вызвала правоохранителей и сообщила им обо всем. Удалось установить, что номер телефона звонившего зарегистрирован в Москве. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU