СЕГОДНЯ 17:18 2019-07-19T17:18:36+03:00

В Красноярском крае почти 600 заключенных разыграли партию в шахматы. Фото: пресс-служба ГУФСИН по краю

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В Красноярском крае почти 600 заключенных разыграли партию в шахматы. Дело в том, что сегодня, 19 июля, проходит Общероссийская акции по одновременной игре в шахматы в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Проводится она впервые, но организаторы надеются, что традиция приживется и в скором времени получится провести первый Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных.

- К участию в чемпионате допускаются все желающие, имеющие навыки игры в шахматы. Цель мероприятия – популяризация игры, организация полезной занятости и свободного времени осужденных, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУФСИН по краю.

Сначала отборочный этап, а потом, как и в обычных состязаниях: лучшие игроки из разных регионов страны сразятся в интеллектуальной игре в режиме он-лайн. Возможно, для многих это станет еще одним стимулом к исправлению.

ИСТОЧНИК KP.RU