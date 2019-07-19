В Красноярском крае почти 600 заключенных разыграли партию в шахматы
В Красноярском крае почти 600 заключенных разыграли партию в шахматы. Дело в том, что сегодня, 19 июля, проходит Общероссийская акции по одновременной игре в шахматы в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Проводится она впервые, но организаторы надеются, что традиция приживется и в скором времени получится провести первый Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных.
- К участию в чемпионате допускаются все желающие, имеющие навыки игры в шахматы. Цель мероприятия – популяризация игры, организация полезной занятости и свободного времени осужденных, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУФСИН по краю.
Сначала отборочный этап, а потом, как и в обычных состязаниях: лучшие игроки из разных регионов страны сразятся в интеллектуальной игре в режиме он-лайн. Возможно, для многих это станет еще одним стимулом к исправлению.
ИСТОЧНИК KP.RU