2019-07-19T14:37:03+03:00
Общество

Нефтяная компания требует снести целый поселок под Красноярском из-за проложенного под землей нефтепровода

Жители Сухой Балки проиграли суды
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Нефтяная компания требует снести целый поселок под Красноярском из-за проложенного под землей нефтепровода. Фото: Новости ТВКНефтяная компания требует снести целый поселок под Красноярском из-за проложенного под землей нефтепровода. Фото: Новости ТВК
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Жители Сухой Балки проиграли суд компании «Транснефть». По сути, если решение суда будет исполнено, поселок исчезнет с лица земли. И все из-за нефтепровода – он проложен в земле, а 179 участков находятся как раз в охранной зоне, где запрещено любое строительство. Причем никакой компенсации за это собственникам жилья не положено, сообщают Новости ТВК со ссылкой на радио Business FM.

Сухая Балка находится рядом с Красноярском, от микрорайона Солнечный ее отделяют всего пара километров. Многие горожане обзавелись там земельными участками под застройку и даже не подозревали о существовании нефтепровода. Это не тот объект, о котором пишут на каждом углу. Вопрос к администрации Емельяновского района: каким образом они выдавали разрешение на строительство домов в запрещенном для этого месте?

Существует две охранных зоны нефтепровода. Первая составляет 25 метров, она есть на кадастровом учете. А вторая зона в 150 метров нигде не обозначена, вот в ней-то и находятся почти 2 сотни домов.

Компания-истец уже получила исполнительные листы на снос, но пока не дает им ход. А люди в это время живут, как на пороховой бочке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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